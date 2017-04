Besef dringt door bij Feyenoord: ‘Ik kreeg er tranen van in mijn ogen’

Feyenoord zette zondag een reuzenstap richting het kampioenschap. De koploper won zelf met 0-2 bij Vitesse en zag naaste achtervolger Ajax enkele uren later een 1-0 nederlaag incasseren tegen PSV. In Rotterdam is men zich er inmiddels van bewust dat de eerste landstitel sinds 1999 nadert.

"Toen we terugkwamen na de wedstrijd bij het stadion zag ik de supporters. Ik zag de emotie bij hen en kreeg er zelf tranen van in mijn ogen", vertelt verdediger Terence Kongolo aan FOX Sports. "Bilal Basacikoglu was al eerder bij het stadion en vertelde me dat de fans ons stonden op te wachten. We waren benieuwd naar hoe het was. Ik kreeg er kippenvel van."

Ploeggenoot Tonny Vilhena kent een bewogen seizoen. In oktober vorig jaar overleed zijn moeder. "Ik weet dat ze meekijkt. Mochten we kampioen worden, dan is dat ook voor haar", laat Vilhena weten aan hetzelfde medium. "We hebben gesproken over het kampioenschap en het enige wat ze me vertelde, was dat ze wilde dat we kampioen zouden worden.”