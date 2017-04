Cynische Touré haalt uit naar arbitrage: ‘Misschien maar zonder scheidsrechter’

Manchester City werd zondagmiddag in de halve finale van de FA Cup na een verlenging uitgeschakeld door Arsenal (2-1). Na afloop deed middenvelder Yaya Touré zijn beklag over het optreden van scheidsrechter Craig Pawson, die in de eerste helft een doelpunt van Sergio Agüero afkeurde.

Agüero leek op slag van rust de score te openen na een voorzet van Leroy Sané, maar de treffer van de Argentijn werd geannuleerd omdat de bal bij de voorzet van de Duitse buitenspeler de achterlijn gepasseerd zou hebben. De spelers van City waren het hier niet mee eens. "Ik denk dat de scheidsrechters hiermee moeten stoppen. Ik ben erg teleurgesteld. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, het is al vaker gebeurd", foeterde Touré tegenover de BBC.

Donderdagavond wacht voor Manchester City in de competitie alweer de stadsderby tegen Manchester United. "Misschien hebben we donderdag een betere arbiter of spelen we zelfs zonder. Dat laatste heeft mijn voorkeur", vervolgde de Ivoriaan. De voorsprong van City op zijn aartsrivaal bedraagt momenteel nog maar één punt op de ranglijst. "Het is een grote wedstrijd, een zeer belangrijke. We gaan ervoor en zullen zien wat er gaat gebeuren. We hopen in elk geval op een goede scheidsrechter."