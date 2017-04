'Hij kan de volgende Ballon d'Or-winnaar zijn die naar Real gaat'

Er staat momenteel geen maat op Kylian Mbappé. De achttienjarige spits was in zijn laatste veertien wedstrijden voor AS Monaco goed voor vijftien doelpunten en zou zich met zijn sterke spel in de kijker hebben gespeeld bij Real Madrid. Volgens voormalig middenvelder Christian Karembeu zou Mbappé perfect passen in het aankoopbeleid van president Florentino Pérez.

"Florentino Pérez stelt nooit teleur qua aankopen. Hij contracteert altijd grote spelers", vertelt de Fransman aan Goal. Karembeu stond tussen 1997 en 2000 op de loonlijst bij Real Madrid. "Pérez heeft de gewoonte om alle winnaars van de Ballon d'Or te contracteren. Kaká, Fabio Cannavaro, Ronaldo, Zinédine Zidane, Luís Figo; ze kwamen allemaal naar Real Madrid. Wellicht kunnen ze hetzelfde doen met Lionel Messi, je weet het nooit", grapt de oud-international van Frankrijk.

"De volgende stap zou het vastleggen van Mbappé kunnen zijn", vervolgt Karembeu. "Hij is jong en kan zichzelf nog voldoende verbeteren. Hij zou de speler kunnen zijn die Real Madrid nodig heeft, al hangt het ook af van de presidentsverkiezingen van komende zomer."