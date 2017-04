Van Bommel op eigen benen bij PSV: ‘Daar ben ik echt aan toe’

Mark van Bommel zal volgend seizoen voor het eerst op eigen benen staan als trainer. PSV heeft namelijk bekend gemaakt dat de oud-international aan de slag gaat als coach van het Onder-19 elftal van de Eindhovenaren. Van Bommel gaat deze functie combineren met het assistent-bondscoachschap van Saoedi-Arabië, waar zijn schoonvader Bert van Marwijk de scepter zwaait.

De voormalige middenvelder kiest er bewust voor om te beginnen met een jeugdelftal, zo maakt hij duidelijk op de officiële website van PSV: “Je kan niks uitstippelen in het voetbal, maar heb er wel over nagedacht. Ik wil niet instappen op betaald voetbalniveau, want ik ben nog helemaal niet verantwoordelijk geweest voor een eigen elftal. Daarom begin ik nu met het hoogst mogelijke jeugdelftal. Daar probeer ik mijn eigen idee van het voetbal over te brengen.”

Van Bommel is na zijn beslissing om het trainervak in te gaan niet over een nacht ijs gegaan. Hij begon vlak na het einde van zijn loopbaan al met de trainerscursus, liep stage bij PSV Onder-17 en was ook assistent bij Oranje Onder-17: “Ik heb geprobeerd me op alle vlakken breed te oriënteren. Daardoor creëer je een idee over hoe je wil voetballen en hoe je een elftal wil trainen. Nu heb ik echt het gevoel dat ik daar aan toe ben.”