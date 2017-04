‘Er is wat interesse, maar enkel Ajax, Feyenoord en PSV kunnen mij betalen’

Jody Lukoki verliet de Eredivisie in 2015 voor een avontuur bij het Bulgaarse Lodogorets Razgrad, maar de razendsneller buitenspeler heeft het wel weer gezien bij zijn eerste buitenlandse werkgever. De oud-speler van Ajax, SC Cambuur en PEC Zwolle heeft zijn zinnen gezet op een transfer en staat niet afwijzend tegenover een rentree in de Eredivisie.

“Ik zit nog steeds in de situatie waarin ik weinig basisplaatsen heb. Ik val wel veel in, maar in de zomer wil ik graag een transfer maken Er is vage interesse vanuit Nederland en Engeland. Dat was in de winter ook al zo”, vertelt hij in gesprek met Ajax1. Lukoki ziet een vertrek naar beide landen wel zitten en verwacht binnen twee weken meer duidelijkheid te hebben.

Hij twijfelt echter of hij daadwerkelijk weer aan de slag zou kunnen gaan in de Eredivisie: “Ik heb nog een contract tot 2018, maar denk dat Nederlandse clubs mij niet kunnen betalen. Alleen Ajax, PSV en Feyenoord, maar dat valt uit te sluiten omdat ik weinig heb gespeeld.” Lukoki verwacht niet dat een verhuur er in zit en mikt dan ook op een permanent vertrek. Aangezien hij zichzelf met zijn 24 jaar nog ‘harstikke jong’ vindt, vallen landen waar hij enkel voor het geld zou gaan voetballen af.