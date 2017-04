Kampioenswedstrijd niet in De Kuip: ‘Daar gaan we niet van afwijken’

Feyenoord speelt over twee weken de kampioenswedstrijd op Woudestein tegen Excelsior. Het stadion van de stadgenoot zou misschien wel duizend keer uitverkocht kunnen worden en kaartjes staan momenteel voor duizenden euro’s te koop. Er werd voorzichtig voorgesteld om de wedstrijd naar De Kuip te verplaatsen, maar volgens de KNVB gaat dit in ieder geval niet gebeuren.

“Als er één ding is waar je zeker van kan zijn in deze competitie, dan is het wel dat iedere club zeventien thuiswedstrijden en zeventien uitwedstrijden speelt. Daar gaan we niet van afwijken. Het is uitgesloten dat deze wedstrijd in De Kuip wordt gespeeld”, zegt een woordvoerder van de KNVB tegenover het Algemeen Dagblad.

Overigens zou het voor Excelsior in meerdere opzichten voordelig zijn om de wedstrijd in De Kuip te spelen. Zo zou het voor de club veel meer inkomsten opleveren, omdat er meer kaarten verkocht kunnen worden. Bovendien zorgt het organisatorisch voor minder problemen, omdat de kans op ongeregeldheden minder groot is in De Kuip. “We hoeven hier denk ik helemaal niet over te praten. Ik heb niet het idee dat het toegestaan zou worden”, reageert Ferry de Haan, algemeen directeur van Excelsior.