‘Logisch, maar ik hoop niet dat het hele team van PSV uit elkaar valt’

Voor PSV is het seizoen niet gelopen zoals vooraf gehoopt werd. De Eindhovenaren gaan hoogstwaarschijnlijk op de derde plaats eindigen en werden al vroeg uitgeschakeld in de Champions League en KNVB Beker. Volgens Joshua Brenet is het teleurstellende seizoen vooral te wijten aan een gebrek aan scorend vermogen.

“In mijn ogen is het minder gegaan, doordat we minder hebben gescoord dan in de voorgaande twee seizoenen. Verder was het team vrij stabiel. Het zat hem echt in het scoren. In veel kleinere wedstrijden hebben we gelijkgespeeld, doordat we geen doelpunt maakten op het moment dat het moest”, zegt Brenet tegenover De Telegraaf.

Het lijkt er nu op dat de selectie van PSV komende zomer grondig gerenoveerd gaat worden. Zo zouden bijvoorbeeld Santiago Arias en Jetro Willems hun zinnen hebben gezet op een vertrek uit Eindhoven. “Sommige jongens lopen hier al lang rond en het is normaal dat zij een stap hogerop willen maken. Maar ik hoop dat niet het hele team uit elkaar valt”, besluit Brenet.