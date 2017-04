Fàbregas: ‘Messi is de enige speler die op dit moment beter is dan hij’

Eden Hazard lijkt na een teleurstellend vorig seizoen deze jaargang zijn topvorm weer te benaderen en de goals en acties van de Belg zijn een van de grote pijlers onder het succes van Premier League-koploper Chelsea. Hazard speelde afgelopen zaterdag ook een belangrijke rol in de halve finale van de FA Cup tegen Tottenham Hotspur en zijn ploeggenoot Cesc Fàbregas denkt dat de aanvaller nog een mooie toekomst voor zich heeft.

“Eden kan worden wie hij ook maar wil zijn. Wat kwaliteiten betreft is er maar één speler beter en we weten allemaal wie dat is: Lionel Messi”, vertelt de Spanjaard in gesprek met Sky Sports. Hij denkt dat Hazard wel wat vaker voor eigen succes zou moeten gaan: “Soms komen we eruit op de counter met twee tegen twee en dan kiest hij er nog voor om af te spelen. Ik zeg hem dan: ‘Je hebt de kwaliteiten om zelf te scoren, doe dat dan ook’.”

“Dat moet hij vaker gaan doen. Ik heb hem al vele, vele keren verteld dat hij soms egoïstisch moet zijn, dat hij dat killer instinct moet hebben om te scoren”, gaat Fàbregas verder. “Ik hoop, en ik weet het eigenlijk zeker, dat hij in de toekomst beter zal worden. Dan is hij niet meer af te stoppen.”