Klaassen heeft nog niets besloten: ‘Iedereen doet alsof dat zo is’

Davy Klaassen liet vorige week doorschemeren dat een vertrek bij Ajax komende zomer tot de mogelijkheden behoort. In gesprek met De Telegraaf benadrukt de aanvoerder van de Amsterdammers echter dat hij nog geen definitieve keuze heeft gemaakt. “Iedereen doet alsof dat zo is”, stelt Klaassen.

Volgens Klaassen groeit er momenteel iets moois bij Ajax. “We zijn een echt team. Dat zag je tegen PSV ook. Het spel was niet goed. Maar we sprintten van voor naar achter. Als je logisch nadenkt, is het, na 120 minuten in Gelsenkirchen, op een gegeven moment op. Maar we zijn ervoor blijven gaan”, aldus de 24-jarige middenvelder, die nog tot 2019 vastligt in Amsterdam. “We spelen ook veel wedstrijden heel goed. Eigenlijk steeds beter. We hebben een goede selectie, veel goede jongens.”

“Of het dan niet zonde zou zijn om weg te gaan? Ik heb die beslissing nog helemaal niet genomen, hoor. Iedereen doet alsof dat zo is. Het is veel te druk om daarover na te denken”, vervolgt Klaassen. “Of ik wegga, is een gevoel. Als ik in de zomer het gevoel heb dat ik wil vertrekken en er is een mooie club, dan maak ik een transfer. Heb ik dat gevoel niet of er komt niets voorbij dat ik wil, dan blijf ik. Ik heb het heel erg naar mijn zin bij Peter Bosz.”