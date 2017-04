‘Waar mijn plafond ligt is moeilijk te zeggen, Real is mijn lievelingsclub’

Milot Rashica is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Vitesse. De Kosovaar koos in de zomer van 2015 bewust voor een stap naar Nederland en heeft snel zijn draai gevonden in Arnhem. Stiekem droomt de vleugelaanvaller van een toekomst bij de club van zijn idool Cristiano Ronaldo: Real Madrid.

“Ik moet eerlijk zeggen dat het mij ook wel een beetje heeft verbaasd hoe snel ik mij heb aangepast. Het niveau was stukken hoger dan ik gewend was. Waar mijn plafond ligt is moeilijk te zeggen. Real Madrid is in ieder geval mijn lievelingsclub, omdat Ronaldo daar speelt”, zegt Rashica in gesprek met Metro. Inmiddels speelde aanvaller zeventig wedstrijden voor Vitesse, waarin hij twaalf keer scoorde en zeventien keer als aangever fungeerde.

Na een proefperiode in 2014 tekende Rashica in februari 2015 een contract bij Vitesse, dat hem overnam van KF Kosova Vushtrri. “Ik wilde graag naar Nederland, omdat jonge spelers hier een kans krijgen. Daarbij ben ik een flankaanvaller, Nederland past goed bij me. Ik was in 2014 al op proef geweest en dat beviel uitstekend. Ik was dan ook blij dat ik een jaar later een contract kreeg.”