Bel Hassani worstelt bij AZ: ‘Ik zeg je eerlijk: ik heb dit nooit eerder gehad’

Iliass Bel Hassani maakte afgelopen zomer de overstap van Heracles Almelo naar AZ. In het begin van het seizoen was de middenvelder over het algemeen basisspeler bij de Alkmaarders, maar de laatste tijd moet hij genoegen nemen met een plaats op de reservebank. Die plek buiten de basiself viel Bel Hassani zwaar.

“Ik zeg je eerlijk: ik heb dit nooit eerder gehad. Normaal gesproken kan ik wel makkelijk de knop omzetten en positief blijven. Maar de afgelopen tijd had ik maandenlang geen antwoord meer op mijn eigen vragen. Ik ging twijfelen aan mezelf, dacht dat ik het niet meer kon”, zegt Bel Hassani in gesprek met De Telegraaf. Hij zegt dat het erger werd naarmate hij minder aan spelen toekwam.

Desondanks gaf de middenvelder niet op. “Maar toch zat er ergens een stemmetje in m'n hoofd dat me vertelde dat ik niet moest opgeven”, stelt Bel Hassani. “Mijn familie, vrienden en manager stonden altijd voor me klaar. Binnen AZ zijn er ook wel wat mensen geweest die hebben geprobeerd om me te helpen, maar in grote lijnen heb ik het zelf moeten doen. Ik ben ook iemand die altijd eerst naar zichzelf kijkt en geef toe dat er momenten zijn geweest dat ik het zelf liet lopen, terwijl andere jongens wel gas gaven.”