‘Dost is goed voor subtop, maar hij is niet de eerste spits van Oranje’

De discussie bij de laatste paar interlands van het Nederlands elftal was: ‘Bas Dost of Vincent Janssen in de spits?’. Danny Blind gaf de voorkeur aan laatstgenoemde, terwijl veel volgers van Oranje juist riepen om de goalgetter van Sporting Portugal. Stijn Schaars denkt echter niet dat Dost het antwoord is voor het Nederlands elftal.