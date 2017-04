‘NEC zet trainer Hyballa per direct op straat’

NEC neemt per direct afscheid van trainer Peter Hyballa, zo weet Voetbal International te melden. De Duitser stond sinds dit seizoen aan het roer in De Goffert en kende een uitstekende eerste seizoenshelft. Na de winter draait NEC echter dramatisch, waardoor het momenteel in ernstige degradatienood verkeert.

Later meer