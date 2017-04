Maandag, 24 April 2017

Real Madrid biedt duo aan in ruil voor Dybala

Nadat John Terry bekend maakte te vertrekken bij Chelsea, is de geruchtenstroom over zijn mogelijke nieuwe club op gang gekomen. Swansea City wil hem graag binnenhalen, zo geeft manager Paul Clement toe. (Diverse Engelse media)

Het is nog onduidelijk of Massimiliano Allegri volgend seizoen de trainer van Juventus is. Volgens de Italiaan speelt een eventuele treble geen rol in de beslissing over zijn toekomst. (Diverse Italiaanse media)

Real Madrid hoopt ondanks zijn recente contractverlenging nog altijd op de komst van Paulo Dybala. James Rodríguez en Álvaro Morata kunnen dan de omgekeerde route richting Juventus bewandelen. (The Sun) James Rodríguez en Álvaro Morata kunnen dan de omgekeerde route richting Juventus bewandelen.

Sabri Sarioglu is bij Galatasaray in het bezit van een aflopende verbintenis. De 43-voudig Turks international gaat zijn carrière vervolgen in zijn geboorteplaats, bij Samsunspor. (Sporx)

Chelsea gaat een laatste poging doen om de transfer van Franck Kessié naar AS Roma te voorkomen. Atalanta is naar verluidt al voor 28 miljoen euro rond met de Romeinen, maar the Blues willen daar nog een stokje voor steken. (Corriere della Serra)