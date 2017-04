‘Leo stopt nooit met het verbazen van mensen, dat maakt hem een grootheid’

Lange tijd leek El Clásico af te stevenen op een 2-2 gelijkspel, tot Lionel Messi in de blessuretijd de winnende treffer tegen de touwen werkte. Het betekende voor de Argentijn zijn vijfhonderdste doelpunt in dienst van Barcelona. Ploeggenoten Andrés Iniesta, Luis Suárez en Ivan Rakitic zijn lovend over Messi.

“Leo stopt nooit met het verbazen van mensen, dat maakt hem een grootheid, zelfs na zoveel jaar. Het is een eer dat hij onderdeel van de club is en we zijn gezegend met zijn aanwezigheid", vertelt Iniesta tegenover de Spaanse media. "We speelden goed en dat was geen makkelijke opgave na de nederlaag tegen Juventus. Een overwinning in blessuretijd is een ongelofelijke motivatie en we zijn nog in de race voor het kampioenschap. Real Madrid moet nu zorgen dat ze niet meer verliezen.”

Suárez feliciteerde Messi via Twitter met zijn vijfhonderdste Barcelona-doelpunt. “Het team was geweldig, de bijdrage van iedereen was spectaculair. Met de beste speler ooit, gefeliciteerd vriend!”, schrijft de Uruguayaan bij een foto van hem en Messi. Ook Rakitic kwam superlatieven tekort. “Messi kan niemand verrassen. Je kan hem overal neerzetten en hij doet tegenstanders pijn. We zijn blij met de overwinning en blij voor hem, omdat we hem nodig hebben. De overwinning was verdiend”, aldus de maker van het tweede Catalaanse doelpunt tegenover Marca.

Sergio Ramos ontvangt de rode kaart na een overtreding op Lionel Messi.

In het Madrileense kamp waren er na afloop uiteraard minder positieve reacties. “Messi speelde een goede wedstrijd. We moeten ze feliciteren met de overwinning, maar er zijn nog steeds genoeg wedstrijden te spelen in de competitie. De rode kaart heeft de wedstrijd bepaald. We hebben ervoor gevochten en kansen gecreëerd. Nu moeten we kalm blijven, we hebben alles nog in eigen hand”, zegt Daniel Carvajal in gesprek met de Spaanse pers.

“Iedereen verwacht veel van El Clásico. Wij hebben er alles aan gedaan om te winnen, maar moesten in de slotfase een doelpunt incasseren. Toch hebben we het goed gedaan”, stelt Marcelo. “We staan er in twee competities goed voor en blijven werken zoals we dat al deden. Deze nederlaag maakt ons niet minder dan Barcelona.”