Vitesse stelt onderzoek in: ‘We waren nu een vreemde in eigen huis’

Tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord bleken er ook tussen de supporters van Vitesse een hoop Rotterdammers te zitten, wat met name zichtbaar werd tijdens het juichen bij de twee doelpunten die Nicolai Jörgensen zondag maakte. De supportersvereniging van de club uit Arnhem baalt van de gang van zaken, zo laat men weten in De Gelderlander.

“We willen graag weten wat Vitesse doet om herhaling uit te sluiten en welke maatregelen er worden genomen richting de zakelijke partijen van Vitesse, die de kaarten hebben doorverkocht”, aldus woordvoerder Paul Koster in de regionale krant. Hij constateerde een ‘absurd hoog aantal uitsupporters’ in GelreDome.

Feyenoord Rotterdam speelt een thuiswedstrijd in Arnhem! 😲 Geplaatst door voetbalzone op zondag 23 april 2017

“Vitesse werd nu een vreemde in eigen huis”, klinkt het. “Dat had bij een tegenvallende uitslag voor enorme problemen kunnen zorgen. Hier had de veiligheid ernstig in het geding kunnen komen.” Vitesse liet in een verklaring weten dat het op drie van de vier tribunes goed ging, maar dat men wel een onderzoek gaat instellen naar hoe er zoveel fans van Feyenoord in het stadion konden zitten.

“Het heeft er met name mee te maken dat zakelijke relaties meerdere tickets konden bijbestellen. Hoewel dit op naam diende te gebeuren, betreurt Vitesse het ten zeerste als er Vitesse-supporters hinder van hebben ondervonden. Er gaat grondig geëvalueerd worden hoe dit bij volgende wedstrijden beter georganiseerd kan worden. Ondanks het onbegrip en de frustratie onder de eigen aanhang wil Vitesse benadrukken dat Vitesse-supporters zich in het stadion uitmuntend hebben gedragen”, valt er in het statement te lezen.