FC Volendam grijpt in en ontslaat trainer: ‘We hebben een impuls nodig’

Robert Molenaar is niet langer de trainer van FC Volendam. De huidige nummer vijf van de Jupiler League maakt via de officiële kanalen bekend dat men na een ‘constructief gesprek’ met Molenaar heeft besloten dat Berry Smit en Johan Steur het seizoen afmaken als eindverantwoordelijken van het eerste elftal.

“Volendam heeft in vergelijking met het vorige seizoen een duidelijke progressie doorgemaakt en staat op een keurige vijfde plaats met zeven punten meer dan vorig seizoen. In de vierde periode is echter gebleken dat een impuls nodig is om succesvol te kunnen deelnemen aan de play-offs”, valt er in het statement van De Wijdbroeken te lezen.

De 48-jarige Molenaar maakte eind maart bekend dat hij zijn aflopende contract niet zou verlengen: “Dankzij Volendam heb ik een leerzame periode mogen ervaren, waarbij ik voor mijzelf heb besloten dat ik toe ben aan een logische vervolgstap in mijn carrière.” De club heeft nu dus besloten om de samenwerking al eerder te beëindigen.