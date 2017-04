Ramos: ‘Ik heb geen probleem met Piqué, maar hij krijgt geen omhelzing’

Na een harde tackle op Lionel Messi kreeg Sergio Ramos zondagavond in de thuiswedstrijd tegen Barcelona een rode kaart van scheidsrechter Alejandro Hernández. Bij het verlaten van het veld kreeg de aanvoerder van de Koninklijke het ook nog aan de stok met Gerard Piqué en uiteindelijk zag Ramos Real Madrid El Clásico in extremis met 2-3 verliezen.

“De rode kaart was overdreven. Ik heb nooit de intentie gehad om iemand pijn te doen. In mijn ogen was dit een gele kaart en geen rood. Ik was te laat, maar er was geen contact. Toen ik van het veld liep applaudisseerde ik niet voor de scheidsrechter, maar voor Piqué. Ik praatte tegen hem op dat moment”, zei Ramos na afloop in gesprek met de Spaanse pers.

“Scheidsrechters kunnen soms een fout maken, maar deze was beslissend. Maar ik was tegen Piqué aan het praten en niet tegen de scheids”, vervolgde de verdediger van Real. “Barcelona bekijkt het spel vanuit een ander perspectief en praat altijd over de scheidsrechter. Maar wij gaan het daar niet over hebben, dat is niet onze stijl. Piqué praat altijd over scheidsrechters. Misschien is het beter om het soms over de scheidsrechter te hebben dan om stil te blijven. Ik heb geen probleem met Piqué, maar na zo’n Clásico krijgt hij geen omhelzing.”

Piqué was zich van geen kwaad bewust. “Ik zag dat Ramos mij zocht na die rode kaart, maar hij zal spijt hebben als hij zijn tackle nog een keer terugziet”, zei de stopper van Barcelona tegenover sportkrant AS. “Het was een heel duidelijke rode kaart. Ik ben ervan overtuigd dat Ramos dat snapt als hij thuiskomt en het incident nog een keer terugziet. De mensen hier zijn gewend dat scheidsrechters veel toestaan, maar dat gebeurde deze keer niet...”