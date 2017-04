‘Drukke zomer voor Brands: tweetal zet zinnen op vertrek bij PSV’

Jetro Willems en Santiago Arias lijken bezig te zijn aan hun laatste maanden bij PSV. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat de linker- en rechterverdediger ‘azen op een transfer’. Als een verrassing komt de vertrekwens van het duo niet.

De 25-jarige Arias liet twee weken geleden weten dat hij ‘met alle liefde’ bij PSV blijft, maar dat hij het gevoel heeft dat het tijd is voor ‘een volgende stap’: “In de zomer hoop ik dat er zo snel mogelijk duidelijkheid is. Mijn zaakwaarnemer weet dat ik naar Duitsland, Engeland of Spanje wil en is daarmee bezig”, sprak de Colombiaan.

Linksback Jetro Willems speelde tot dusverre 191 officiële wedstrijden voor PSV.

Het is onduidelijk of er serieuze interesse is in Arias, maar hij werd al wel in verband gebracht met clubs als Fiorentina, Bayer Leverkusen, West Ham United en Swansea City. Arias komt uit de jeugdopleiding van La Equidad en maakte daar ook zijn debuut in het betaald voetbal. De inmiddels 31-voudig international stapte in de zomer van 2011 over naar Sporting Portugal en na tien wedstrijden in het eerste elftal van de hoofdstedelingen te hebben gespeeld, vertrok Arias voor 675.000 euro naar PSV.

Arias heeft nog een contract tot medio 2019, maar de twee jaar jongere Willems ligt nog maar tot volgend jaar zomer vast in het Philips Stadion. Hij werd al gelinkt aan clubs als Napoli, AC Milan, Juventus, Barcelona, Liverpool en Olympique Lyon, maar in hoeverre die belangstelling serieus is, is onduidelijk.Willems gaf in februari in ieder geval al toe dat het zijn ‘ambitie’ is om in het buitenland te voetballen: “Ik moet mezelf nu wel voorbereiden op een buitenlandse competitie na zes jaar in Nederland”, zei hij.

Een vertrek van Willems en/of Arias zou Joshua Brenet niet slecht uitkomen daar de tweevoudig international van het Nederlands elftal op beide flanken uit de voeten kan. Wat de situatie ook wordt, Brenet zegt in het Eindhovens Dagblad dat hij altijd alles zal geven voor zijn club: “Ik heb toch weer een behoorlijk aantal wedstrijden gespeeld en geprobeerd het team daarin te helpen. Ook als je niet speelt, moet je dat altijd doen.” De 23-jarige verdediger ligt zelf nog tot medio 2020 vast bij de nummer drie van de Eredivisie.