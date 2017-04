Feyenoord maakt weinig kans in onderhandelingen

Door het vertrek van Dick Advocaat is Fenerbahçe momenteel op zoek naar een nieuwe trainer. Bruno Labbadia zou kandidaat zijn voor die vacature, maar dat gerucht is voorlopig uit de wereld geholpen. (Sporx)

Matteo Darmian is onder José Mourinho geen vaste waarde bij Manchester United. Om die reden sluit de verdediger een vertrek bij the Red Devils niet uit, terwijl Internazionale genoemd wordt als mogelijke bestemming. (Tuttomercatoweb)