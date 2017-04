‘Feyenoord moet er alles aan doen om Dirk Kuyt te behouden’

Dirk Kuyt heeft een aflopend contract bij Feyenoord en het is nog onduidelijk of dat verlengd gaat worden. Oud-doelman Joop Hiele vindt echter dat beide partijen met elkaar verder moeten gaan, zo vertelde hij in de studio van FC Rijnmond, een voetbalpraatprogramma van de regiozender RTV Rijnmond.

“Ik denk dat Dirk het dit seizoen iets anders had verwacht”, doelt de 58-jarige Hiele op de hoeveelheid wedstrijden waarin Kuyt dit seizoen op de bank zat. “Maar ik denk niet dat zijn carrière moet beëindigen. Hij is een liefhebber. Ik vind dat Feyenoord alles moet proberen om hem te behouden, mits hij zich in een bepaalde rol wil schikken.”

VIDEO | Dirk Kuyt wilde na het duel even een pizzaatje bestellen, maar stuitte toen op een paar enthousiaste Feyenoord Rotterdam-fans! 😂 Geplaatst door voetbalzone op zondag 23 april 2017

Kuyt vertelde na het met 0-2 gewonnen duel met Vitesse nog geen beslissing te hebben genomen: “Het klinkt gek, maar ik ben zelfs helemaal niet bezig met mijn toekomst na dit seizoen. Dat moet je geloven. Eerst moet dit seizoen worden afgerond”, zei de 36-jarige Kuyt in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Er zijn mensen die zeggen 'de cirkel is rond met een titel' en dus zou ik moeten stoppen. Er zijn mensen die zeggen dat ik de Champions League nog kan meepikken. Ik ga er pas over nadenken als het seizoen erop zit”, besloot de 105-voudig international van het Nederlands elftal, die dit seizoen negen doelpunten maakte in de Eredivisie.