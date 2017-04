‘Hij durfde het aan om Kuyt op de bank te zetten en dat is niet niks’

Willem van Hanegem zag Feyenoord zondag met 0-2 winnen van Vitesse en door de nederlaag van Ajax bij PSV kan het kampioenschap de Kuipbewoners eigenlijk niet meer ontgaan. De voetbalicoon schrijft in het Algemeen Dagblad dat hij ‘dolblij’ is met het Rotterdamse succes, maar dat er nog wel één keer gewonnen moet worden.

“Kijk maar naar Ajax vorig seizoen, dat ook dacht dat alles in kannen en kruiken was en toen maakte De Graafschap opeens gelijk”, aldus de 73-jarige Van Hanegem in zijn column. Hij noemt het prettig dat er straks ‘eindelijk weer eens echt iets te vieren’ valt in de havenstad en stelt vast dat het kampioenschap, als dat eenmaal binnen is, meer dan terecht is.

Van Hanegem schrijft dat Feyenoord constant heeft gepresteerd, dat Karim El Ahmadi de beste Feyenoorder was dit seizoen, maar dat ook jongens als Tonny Vilhena, Nicolai Jörgensen en Brad Jones van waarde zijn geweest. “Maar ik wil ook de trainer niet vergeten. Giovanni van Bronckhorst verdient voor dit seizoen echt een pluim”, schrijft De Kromme.

“Ook hij bleef rustig, zelfs in de periode dat het even de verkeerde kant op dreigde te gaan. Hij durfde het aan om Dirk Kuyt op de bank te zetten en dat is niet niks. Maar hij deed het, omdat hij wist dat het moest. Kuyt accepteerde het en dat is eveneens knap”, besluit Van Hanegem. Feyenoord boekte tegen Vitesse overigens de elfde uitzege van dit seizoen; de voorgaande vier keer dat de Rotterdammers meer dan tien uitwedstrijden wonnen in één seizoen werd de ploeg steeds kampioen (1973/74, 1983/84, 1992/93, 1998/99).