‘Lionel Messi is altijd beslissend, ook als hij thuis aan zijn avondeten zit’

Barcelona leek zondagavond na een tegendoelpunt van James Rodríguez met 2-2 te remiseren tegen Real Madrid, maar diep in blessuretijd maakte Lionel Messi er toch nog 2-3 van voor de Catalanen. Luis Enrique kon na afloop zijn geluk niet op.

“Messi is altijd beslissend, zelfs als hij thuis aan zijn avondeten zit”, zo werd de trainer geciteerd door sportkrant AS. “Hij is de beste speler in de geschiedenis, hij is de beste aller tijden. Ik heb veel voetballers voorbij zien komen en hij maakt echt altijd het verschil. Hij maakte vanavond zijn vijfhonderdste doelpunt voor Barcelona en het vervult mij met trots dat hij een culé is.”

#ElClásico is 91:47 minuten oud en dan doet Leo Messi DIT... 🔥🔥 Geplaatst door voetbalzone op zondag 23 april 2017

“Barcelona is een geweldige club, maar een aanzienlijk deel van de rijke clubgeschiedenis is te danken aan Messi”, aldus Luis Enrique. Collega Zinédine Zidane stond logischerwijs met een heel ander gevoel voor de camera. Op de vraag hoe hij zich voelde, zei hij: “Slecht (...) We zijn teleurgesteld in het resultaat. Messi? Wij moeten hem feliciteren, niets meer en niets minder”, aldus de Fransman.

“Messi is een speler die het verschil maakt voor zijn ploeg; hij heeft opnieuw twee keer gescoord. Als we Messi, maar ook de anderen beter onder controle hadden gekregen, dan hadden we Barcelona pijn kunnen doen. Messi blijft gewoon een speler die zijn kansen krijgt om te scoren, dat zal niet veranderen. Wij moeten daar wat tegen proberen te doen, maar dat is vanavond niet gelukt. Dat is alles wat ik erover kan zeggen”, besluit Zidane.