Mbappé slaat opnieuw toe en pakt indrukwekkend record af van Rooney

Kylian Mbappé heeft opnieuw zijn waarde bewezen voor AS Monaco. De aanvaller maakte zondagavond het tweede en uiteindelijk winnende doelpunt tegen Olympique Lyon (1-2) en is nu met achttien jaar en vier maanden de jongste speler in deze eeuw die in een van de vijf traditionele topcompetities veertien competitiedoelpunten heeft gemaakt. De Frans international heeft dat record overgenomen van Wayne Rooney.

Mbappé werd op slag van rust weggestuurd door Bernardo Silva, kapte Mouctar Diakhaby uit en schoot de bal achter Anthony Lopes. De score was tien minuten daarvoor geopend door Radamel Falcao, die de bal na een hoekschop van dichtbij kon binnenkoppen. De Colombiaan maakte zijn tiende treffer in zijn laatste twaalf wedstrijden in clubverband. Lyon kreeg voor rust wel een aantal kansen (de beste was voor Memphis Depay), maar Danijel Subasic gaf zich niet gewonnen.

In de tweede helft moest de Kroatische goalie wel vissen, na een kopbal van Lucas Tousart uit een scherp aangesneden hoekschop van Depay. Les Gones gingen op jacht naar de gelijkmaker, maar de beste kansen waren voor Monaco. Lopes hield Valere Germain met een geweldige redding van scoren af en Bernardo Silva trof na gekap en gedraai de dwarsligger. De 1-2 bleef op het bord staan en daardoor is Monaco al vijftien competitieduels ongeslagen.