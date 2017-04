Messi blaast titelstrijd in extremis van bizarre Clásico nieuw leven in

Lionel Messi heeft de Spaanse titelstrijd zondagavond nieuw leven ingeblazen. Een enerverende krachtmeting tussen Real Madrid en Barcelona leek in een 2-2 remise te eindigen, nadat tien man van de hoofdstedelingen een 1-2 achterstand hadden weggepoetst. In de laatste seconden van de blessuretijd zorgde Messi echter voor het klassenverschil: 2-3. Beide teams komen in puntenaantal op gelijke hoogte, al heeft Real een duel tegoed.

Toen na 45 minuten het rustsignaal klonk, werd arbiter Alejandro Hernández omringd door spelers van Barcelona. Ze kwamen vermoedelijk hun beklag doen over Casemiro, die na twaalf minuten een gele kaart kreeg en vervolgens een tweede bespaard bleef. De middenvelder van Real liet zich ook anderszins gelden: na een klein halfuur sloeg Casemiro als eerste toe in het Santiago Bernabéu. Marcelo ving de afvallende bal op na een hoekschop en bediende Sergio Ramos, die van dichtbij tegen de paal schoot. In de rebound kon Casemiro bij de tweede paal binnenwerken.

Het doelpunt kwam niet uit de lucht vallen. Real had al enkele keren aan de poort geklopt en leek van zins de kraker zo snel mogelijk in het eigen voordeel te beslechten. Toch kon de Koninklijke niet lang van de voorsprong genieten. Vijf minuten na het openingsdoelpunt combineerde Barcelona vlot op de vijandelijke helft. Ivan Rakitic bediende Messi, die Luka Modric en Daniel Carvajal zijn hielen liet zien en behendig afrondde. Met vijftien doelpunten passeerde hij Alfredo Di Stéfano als eeuwig topscorer in competitievarianten van El Clásico.

Casemiro bracht Real Madrid op voorsprong.

De Argentijn kreeg op slag van rust nog een gigantische kans, maar miste bij de tweede paal voor open doel. Even daarvoor had Real nog een grote tegenvaller te verwerken gekregen. Gareth Bale viel geblesseerd uit en werd vervangen door Marco Asensio. De jonge middenvelder maakte na rust een uitstekende indruk. Na 68 minuten stoomde Asensio op de helft van Barcelona op en vond hij Ronaldo in het strafschopgebied, maar de vrijstaande Portugees kreeg de bal van dichtbij over het doel. Kort daarvoor werd Keylor Navas tot een redding gedwongen na een krachtige kopbal van Gerard Piqué.

Het was een bijzonder open wedstrijd. Het spel golfde op en neer en uiteindelijk was Barcelona de gelukkigste. Ivan Rakitic leek de matchwinner te worden met een prachtig schot in de linkerhoek van buiten het zestienmetergebied. Vier minuten later zag de wereld er nog rooskleuriger uit voor Barcelona, toen Sergio Ramos een directe rode kaart kreeg voor een tweebenige tackle op Messi. Vervolgens had Piqué de wedstrijd eigenlijk op slot moeten gooien. Uitblinker Navas pareerde zijn schot en dat leek een dure misser. James Rodríguez zorgde vijf minuten voor tijd voor de 2-2 door attent te reageren op een voorzet van Marcelo. Messi sloeg in blessuretijd echter toe van afstand: 2-3.