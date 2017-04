Tsjechisch international van Gaziantepspor (31) thuis dood aangetroffen

Frantisek Rajtoral is zondag dood aangetroffen in zijn woning in Gaziantep. De Tsjechische rechtsback van Gaziantepspor heeft volgens Turkse media zelfmoord gepleegd door zichzelf op te hangen. Hij is 31 jaar geworden.

Rajtoral kwam zondag niet opdagen voor de training en had niets laten weten. De club maakte zich zorgen en enkele vertegenwoordigers zochten hem thuis op, waarna ze hem levenloos aantroffen. Clubvoorzitter Ibrahim Kizil bevestigt het nieuws aan Sporx. "Hij heeft zichzelf van het leven beroofd." Naar verluidt moet de verklaring voor zijn zelfmoord in de familiare sfeer worden gezocht, maar dat is niet bevestigd.

Rajtoral begon zijn carrière in 2004 in Tsjechië bij Marila Pribram. Een jaar later verkaste hij naar Banik Ostrava, om in 2009 naar Viktoria Plzen te gaan. Bij die club kwam hij 168 keer in actie en won hij onder meer twee landstitels. In 2014 werd Rajtoral nog een half jaar verhuurd aan Hannover 96. Afgelopen zomer verliet hij zijn thuisland voor een contract bij Gaziantepspor. De vleugelspeler speelde twaalf interlands.