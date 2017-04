Ten Cate voor ‘99,9 procent zeker’ de nieuwe bondscoach van Oranje

Henk ten Cate lijkt de opvolger te worden van de in maart ontslagen Danny Blind. Presentator Jack van Gelder meldt zondagavond dat het voor ‘99,9 procent’ zeker is dat de huidige trainer van Al-Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten zich eerdaags de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal mag noemen.

Dat wilde Ten Cate niet bevestigen, maar hij liet aan De Telegraaf wel weten dat hij zaterdag in Abu Dhabi een ‘uitstekend gesprek’ heeft gevoerd met technisch directeur Hans van Breukelen. “Nee, ik geef geen details, want dat zou ik tamelijk onbeschoft vinden. Ja, ik ben geïnteresseerd en wacht nu rustig af. De KNVB neemt contact met me op.”

Ten Cate, die volgende week zaterdag kampioen kan worden met Al-Jazira, zal waarschijnlijk worden bijgestaan door Ruud Gullit. Ten Cate was vermoedelijk niet de eerste keus voor Van Breukelen, want namen als Frank de Boer, Phillip Cocu, Ronald Koeman, Louis van Gaal en Roger Schmidt lieten weten geen belangstelling te hebben.