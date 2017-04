Lasse Schöne: ‘Het was heel erg rommelig vandaag!’

Ajax ging zondagmiddag op bezoek in het Philips Stadion bij nummer drie PSV. De Amsterdammers hadden winst nodig om in het spoor van Feyenoord te blijven en hoop te houden op het kampioenschap. Met de 1-0 nederlaag is dat niet gelukt en dus was het erg stil in de kleedkamer, zo vertelde Lasse Schöne aan verslaggever Justus Dingemanse.