Klaassen geeft verlies toe: ‘De titelkans lijkt wel weg, ja’

Ajax leed zondagavond tegen PSV de eerste competitienederlaag van 2017, want de laatste verliespartij daarvoor werd op 11 december geleden. Ajax speelde niet zozeer veel minder dan PSV, maar ging wel met 1-0 het schip in en Davy Klaassen was na afloop dan ook teleurgesteld. De titel lijkt nu immers wel vergeten te kunnen worden.

De aanvoerder zei voor de camera van FOX Sports een ‘klotegevoel’ te hebben: “In de eerst helft speelden we slecht. We kregen de druk er maar niet op. We mogen dan toch nog trots op elkaar zijn op wat we in de tweede helft karakter getoond hebben. Het was niet goed, maar er was wel karakter. Ik ben nu helemaal leeg.”

Aangezien het verschil met Feyenoord nu vier punten bedraagt, gaf de middenvelder toe dat het kampioenschap is verworden tot een utopie voor de Amsterdammers: “De titelkans lijkt weg weg, ja. In theorie nog niet, maar het is nog een hele kleine kans. We hebben het al eerder dit seizoen weggegeven in sommige wedstrijden.” Trainer Peter Bosz sloot zich bij die woorden aan: “We gaan er alles aan doen, maar de kans is klein.”

De coach was blij met het getoonde karakter in de tweede helft, maar was niet te spreken over het opreden van zijn Ajax: “Ik wil de vermoeidheid niet als excuus gebruiken, dat mogen anderen doen. We kunnen beter dan we hebben laten zien. Voor rust moesten we teveel achter de bal aan en eenmaal in balbezit waren we hem te snel weer kwijt. Als we er betere dingen mee hadden gedaan, hadden we hier gewonnen.”