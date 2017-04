Viergever hekelt lied: ‘Ik vind het gênant voor het PSV-publiek’

In de tweede helft van de topper tussen PSV en Ajax (1-0) daalde het 'Helemaal niets in Amsterdam' neer vanaf de tribunes. Nick Viergever vindt het lied misplaatst en stelt dat de supporters van PSV in de spiegel moeten kijken, in plaats van de spot te drijven met Ajax.

"Ik vind het eigenlijk gênant voor PSV zelf en voor het PSV-publiek. Zij moeten voor de titel strijden", zegt Viergever na afloop bij Ajax TV. "Dat ze dat dan zingen vind ik meer kenmerkend voor de PSV-fans dan voor ons. Wij laten hier de titel liggen, maar zij zijn vanaf de winterstop eigenlijk al kansloos."

"Nu vinden zij het leuk dat wij het niet redden, maar ik denk dat het PSV-publiek lekker naar zichzelf moet kijken en niet naar ons", concludeert Viergever. Volgens de verdediger heeft Ajax alles gegeven in Eindhoven. Het was niet genoeg, maar hij stelt dat de Amsterdammers strijdend ten onder zijn gegaan.