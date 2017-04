PSV veroordeelt afsteken rookpotten; vijftien supporters gewond

PSV veroordeelt het afsteken van rookpotten tijdens de topper tegen Ajax. In het begin van de tweede helft moest Kevin Blom de wedstrijd een minuut stilleggen, doordat er grote rookwolken ontstonden vanuit Vak T. Woordvoerder Thijs Slegers laat aan het Eindhovens Dagblad dat vijftien supporters zich hebben laten behandelen met klachten aan de luchtwegen.

Volgens De Telegraaf is er een verdachte aangehouden. PSV staat beelden van het incident af aan justitie en wil ze ook zelf bestuderen om de verantwoordelijken te kunnen aanwijzen. Het afsteken van de rookpotten zou een protestactie zijn geweest tegen stadionverboden.

Phillip Cocu liet na afloop weten dat het incident zijn ploeg niet in de koude kleren ging zitten. "Wij schrokken ook van de rook en wat er gebeurde in dat vak. Ik vind het jammer, er was een prachtige sfeer", citeert het Eindhovens Dagblad de trainer na de 1-0 overwinning.