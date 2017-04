Huntelaar zorgt in zeldzaam basisoptreden voor kleine opsteker na ‘Ajax’

Klaas-Jan Huntelaar heeft Schalke 04 zondagavond behoed voor een nederlaag tegen RB Leipzig. In de eerste wedstrijd sinds de Europa League-uitschakeling door Ajax remiseerden die Knappen voor eigen publiek: 1-1. Huntelaar nam de gelijkmaker voor zijn rekening. Leipzig staat met vier duels te gaan op acht punten achterstand van koploper Bayern München.

Voor het eerst sinds 25 september 2016 had Huntelaar een basisplaats in de Bundesliga. In de eerste helft kon de Nederlander zich niet onderscheiden, want Schalke speelde teleurstellend. Na een klein kwartier opende Timo Werner de score voor Leipzig. Na een strakke voorzet van Bernardo werd Benedikt Höwedes afgetroefd door Werner, die doelman Ralf Fährmann verschalkte met een kopbal. Werner kreeg daarna een grote kans om zijn tweede te maken, maar wist een één-op-één-situatie niet te verzilveren.

Zodoende bleef het voor rust bij 0-1. Met zijn betrokkenheid bij 22 doelpunten, met 17 treffers en 5 assists, scherpte de aanvaller wel zijn persoonlijk record aan. Direct na rust wist Schalke toch langszij te komen. Huntelaar werd gevonden door Daniel Caligiuri en knikte zijn 82ste Bundesliga-treffer tegen de touwen. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met Olaf Thon en Günter Netzer. Leipzig zette druk in de jacht op een hernieuwde voorsprong, maar was niet succesvol.