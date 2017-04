Sánchez stelt in verlenging finaleplaats voor Arsenal veilig

Arsenal heeft zich geplaatst voor de finale van de FA Cup, waarin de club uit Londen het moet opnemen tegen koploper Chelsea. De formatie van Arsène Wenger rekende zondagavond na verlenging met 2-1 af met Manchester City en kan als eerste ploeg dertien eindzeges behalen in het eerste bekertoernooi van Engeland.

Josep Guardiola stuurde voor het eerst bij Manchester City voor de tweede keer achter elkaar dezelfde elf spelers de wei in, in zijn vijftigste duel als trainer van the Citizens. Guardiola behield dus het vertrouwen in zijn team en zag zijn mannen in de beginfase de boventoon voeren, wat leidde tot onder meer een schietkans voor Kevin De Bruyne. Ook Sergio Agüero zorgde in de eerste tien minuten voor dreiging, maar na een goede pass werd hij op tijd afgestopt door Laurent Koscielny. Arsenal kwam niet veel verder dan een kopbal van Olivier Giroud, die werd gepakt door Claudio Bravo.

The Gunners leken na een kwart wedstrijd echter plots op voorsprong te komen nadat Koscielny de bal na een vrije trap had binnengetrapt, maar die treffer werd vanwege buitenspel afgekeurd. Kort hierna moest Guardiola voor de eerste keer ingrijpen: David Silva, die eerder nog Petr Cech aan het werk had gezet met een kopbal, moest zich met een hamstringblessure laten vervangen door Raheem Sterling. In het laatste kwart van de eerste helft claimden beide partijen nog recht te hebben op een strafschop en werd een treffer van Sterling ten onrechte afgekeurd, omdat de voorzet van Leroy Sané de achterlijn reeds zou hebben gepasseerd.

Man City had dus eigenlijk op voorsprong moeten staan, maar kwam na ruim een uur spelen door toedoen van Agüero alsnog op 0-1. De Argentijn wipte de bal na een diepe pass van Yaya Touré in het doel en maakte zijn twaalfde doelpunt in zijn laatste twaalf wedstrijden in clubverband. De gasten konden niet heel lang van die 0-1 genieten, want een minuut of tien later liep Nacho Monreal bij de tweede paal de 1-1 binnen na een voorzet van Alex Oxlade-Chamberlain. In de slotfase raakten Fernandinho en Touré nog het aluminium, waardoor er een verlenging nodig was om een winnaar aan te wijzen. In die extra tijd kroonde Alexis Sánchez met een schot van dicht bij tot de matchwinner: 2-1. Onder anderen Fabian Delph kreeg nog een mogelijkheid om er 2-2 van te maken, maar City zou niet meer langszij komen.