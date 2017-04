Doelman Sparta zoekt confrontatie met eigen fans na horen ‘k-woord’

Sparta Rotterdam beleefde zondag een bijzonder teleurstellende middag. De promovendus leed in eigen huis tegen ADO Den Haag zijn vijfde competitienederlaag op rij (0-1) en lijkt zich te moeten gaan opmaken voor de nacompetitie. Doelman Roy Kortsmit kreeg het na afloop van het duel bovendien verbaal aan de stok met enkele supporters van zijn eigen club.

"Er kwam een stukje frustratie naar boven. Ik hoorde dat het 'k-woord' naar spelers werd geroepen en daar kan ik niet tegen. Ik snap dat ze boos en teleurgesteld zijn, maar hier wordt niemand beter van", vertelt Kortsmit tegen RTV Rijnmond. "We halen de punten niet en het vertrouwen is niet groot, maar hoe sommige supporters zich gedragen... Ze moeten juist achter de ploeg staan."

Sparta lijkt gezien zijn voorsprong van vijf punten op hekkensluiter Go Ahead Eagles niet meer te hoeven vrezen voor directe degradatie, maar de situatie van de Rotterdammers blijft uiterst penibel met een zestiende plaats. "Het is niet goed, maar wij leggen er alle energie in die we hebben. Ik zou het niet begrijpen als ze nu gaan kijken naar de trainer. Alex Pastoor doet alles voor de groep. Laten we normaal blijven doen met zijn allen", besluit Kortsmit.