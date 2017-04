Feyenoorders nemen GelreDome ‘over’: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Na de 0-2 overwinning bij Vitesse lijkt de landstitel Feyenoord nauwelijks meer te kunnen ontgaan. De Rotterdammers genieten met nog wedstrijden tegen Excelsior en Heracles Almelo op het programma een voorsprong van vier punten op titelconcurrent Ajax, dat nog wel een duel tegoed heeft. Feyenoord wist zich zondagmiddag in Arnhem massaal gesteund.

Naast de meegereisde aanhang in het uitvak in GelreDome hadden zich ook tussen de fans van Vitesse tal van Feyenoord-supporters verzameld. "Mooi toch", glimlachte Steven Berghuis na afloop tegenover Ziggo Sport. De aanvaller had genoten van de sfeer. "Het zat helemaal vol met fans van ons, bizar. Tegen het einde van de wedstrijd merkte ik pas hoe veel het er waren. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Iedereen wil erbij zijn. We hebben weer veel mensen blij gemaakt vandaag."

Feyenoord won door twee doelpunten van Nicolai Jörgensen uiteindelijk eenvoudig van Vitesse, dat met zijn gedachten al bij de bekerfinale van volgende week tegen AZ leek te zitten. "Maar dat lag aan ons", wierp Berghuis tegen. "Wij waren gewoon écht goed. Zeker de eerste helft speelden we geweldig."