Feyenoord rekent zich nog niet rijk: ‘Ik heb jaren in de top gespeeld’

Feyenoord zette zondagmiddag met een 0-2 overwinning op Vitesse een reuzenstap richting de eerste landstitel sinds 1999. De Rotterdammers leiden de dans in de Eredivisie met nog twee competitiewedstrijden op het programma, maar coach Giovanni van Bronckhorst weigert zichzelf reeds rijk te rekenen.

"Of ik het gevoel al heb dat we er zijn? Nee, dat heb ik niet", zegt de oefenmeester na afloop van het duel in Arnhem voor de camera van FOX Sports. "Ik heb jaren in de top gespeeld. Ik heb heel veel prijzen behaald en mooie momenten gehad. Je kan er veel over zeggen, maar uiteindelijk telt het pas als je een prijs in de handen hebt. Daar gaan we voor en daar zullen we hard voor blijven werken."

Feyenoord had binnen het half uur al afstand genomen van Vitesse door twee doelpunten van Nicolai Jörgensen, maar deed zichzelf volgens middenvelder Karim El Ahmadi tekort door niet vaker te scoren. "We hebben het nagelaten om in de eerste helft meer doelpunten maken. Maar de doelstelling was vandaag om te winnen, dat hebben we gedaan. We hebben vooraf afgesproken er gelijk op te klappen. Dat resulteerde in veel kansen. De tweede helft was wat minder, maar we hebben het goed uitgespeeld", vertelt de Marokkaans international aan hetzelfde medium.

Ook Tonny Vilhena is zich ervan bewust dat het kampioenschap nadert voor Feyenoord. "Maar het kan ook voor ons altijd nog misgaan. Elke wedstrijd is anders en je weet nooit hoe het bij Excelsior kan lopen. Dat kan ook een moeilijke wedstrijd worden. Deze wedstrijd geeft wel vertrouwen en dat nemen we mee", laat de middenvelder weten.