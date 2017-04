Büttner erkent: ‘Iedereen zit met zijn hoofd bij de bekerfinale’

Vitesse speelde zondagmiddag een uitermate matte partij tegen Feyenoord en ging kansloos met 0-2 ten onder. Alexander Büttner, die eveneens ongelukkig speelde, stelde na afloop voor de camera van FOX Sports vast dat Vitesse niet optimaal geconcentreerd was.

“Dat je de bekerfinale speelt, heb je ook verdiend. Iedereen zit ook met z’n hoofd bij de bekerfinale”, aldus Büttner. “Maar dit is een wedstrijd op zich; wij probeerden het Feyenoord moeilijk te maken. Nu moeten we gewoon de knop omzetten om de wedstrijd van het jaar te spelen en te proberen die beker binnen te halen.”

Guram Kashia was een iets andere mening toegedaan dan Büttner. “De finale heeft niks te maken met dit duel. Dat is geen excuus. We hebben nu een week om ons voor te bereiden op de wedstrijd van ons leven”, sprak de Georgische aanvoerder.