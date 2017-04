Man United pakt belangrijke punten en moet tien miljoen euro betalen

Manchester United is de lastige uitwedstrijd bij Burnley zondagmiddag zonder kleerscheuren doorgekomen. Het elftal van José Mourinho won eenvoudig op Turf Moor en diende de promovendus zo pas zijn vijfde thuisnederlaag dit seizoen toe in de Premier League: 0-2. United nadert nummer vier Manchester City zo tot op één punt op de ranglijst en gaat donderdagavond op bezoek bij de stadsgenoot.

Mourinho deed door de afwezigheid van Zlatan Ibrahimovic en Marcus Rashford weer eens een beroep op Anthony Martial en de Franse aanvaller beschaamde het vertrouwen van zijn coach niet. Martial nam halverwege de eerste helft met een simpele schuiver de openingstreffer voor zijn rekening en stond op slag van rust aan de basis van de 0-2 van Wayne Rooney, nadat hij de diepte in was gestuurd door Paul Pogba.

United had in het vervolg bijzonder weinig te duchten van een pover Burnley, dat amper in de buurt van het doel van David de Gea kwam. Pogba en Rooney waren dicht bij een derde doelpunt voor the Red Devils, maar zij vonden Tom Heaten op hun weg. Mourinho zag zijn manschappen voorts freewheelend richting het einde van de wedstrijd gaan en mag nu weer serieus hopen op een eindklassering in de top vier.

De penningmeester van Man United zal met gemengde gevoelens naar het doelpunt van Martial hebben gekeken, want doordat de international zijn 25e treffer in Engelse dienst maakte, moet Man United een bedrag van tien miljoen euro afstaan aan AS Monaco. Die clausule kwamen de clubs overeen toen Martial Monaco inruilde voor een avontuur op Old Trafford, zo bleek eerder al uit documenten van Football Leaks.