Ontketend Lazio neemt na zesklapper afstand van verliezend Milan

AC Milan heeft zondagmiddag een pas op de plaats moeten maken in de strijd om Europees voetbal in de Serie A. I Rossoneri leden op eigen veld een kostbare nederlaag tegen degradatiekandidaat Empoli. Nummer vijf Lazio profiteerde daar tegen Palermo optimaal van en heeft inmiddels op de ranglijst een gat van zes punten geslagen met de Milanezen.

AC Milan - Empoli 1-2

Milan hoopte in eigen huis tegen Empoli te profiteren van het verlies van stadsgenoot Internazionale eerder dit weekeinde bij Fiorentina, maar het werd uiteindelijk een gitzwarte middag voor het elftal van Vincenzo Montella. Levan Mchedlidze bracht de bezoekers op slag van rust aan de leiding met een kiezelharde kopstoot, waarna Mame Baba Thiam de malaise halverwege de tweede helft vergrootte voor Milan. Suso had vlak voor het tweede doelpunt van Empoli een strafschop gemist namens de thuisploeg. Gianluca Lapadula bracht de spanning in het treffen nog wel terug na een schitterende assist van José Sosa, maar Milan kon een nederlaag uiteindelijk niet afwenden, mede doordat Gabriel Paletta in de slotfase nog de dwarsligger trof.

Lazio - Palermo 6-2

Lazio kende een gemakkelijke middag tegen laagvlieger Palermo, dat slechts één punt overhield aan zijn laatste zeven competitiewedstrijden op vreemde bodem en reeds binnen het half uur tegen een 5-0 achterstand aankeek. Ciro Immobile opende het bal met een simpele intikker en een fraaie schuiver, waarna Keita Baldé het kwintet met drie doelpunten in een tijdsbestek van slechts zes minuten completeerde. De Romeinen namen na de onderbreking gas terug, waardoor Andrea Rispoli met een dubbelslag enigszins de eer kon redden voor Palermo. Invaller Luca Crecco bepaalde de eindstand uiteindelijk op 6-2. Stefan de Vrij en Wesley Hoedt stonden beiden negentig minuten binnen de lijnen aan de kant van Lazio.