Engelse belangstelling voor Amrabat: ‘Ik heb er nog niet over nagedacht’

Sofyan Amrabat maakt dit seizoen naam in het shirt van FC Utrecht en heeft zich naar verluidt in de kijker gespeeld bij Watford. De Engelse middenmoter zou de twintigjarige middenvelder willen herenigen met zijn oudere broer Nordin, maar de jongste telg van de familie Amrabat wil op dit moment niets weten van een transfer.

"Ik heb er nog niet over nagedacht. Ik kan er pas over nadenken als het concreet wordt", zei de jongeling na afloop van het met 1-0 gewonnen competitieduel met Roda JC Kerkrade voor de camera van FOX Sports. Amrabat geeft evenwel toe dat de vermeende interesse vanuit de Premier League hem niet koud laat. "Tuurlijk, je voelt je als speler gevleid als je in verband wordt gebracht met Premier League-clubs. Een teken dat je goed bezig bent. Maar nogmaals, het is nog niks."

"Tuurlijk, het is een droom om samen met mijn broer te voetballen", vervolgt Amrabat. "De Premier League is ook een competitie waar ik graag naartoe wil. Maar we hebben het nog niet aan de keukentafel besproken met onze ouders erbij", besluit de rechtspoot, wiens contract bij Utrecht na dit seizoen nog één jaar doorloopt.