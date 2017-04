Feyenoord wacht na zorgeloze middag op resultaat topper

Feyenoord heeft zondagmiddag een flinke stap richting de landstitel gezet. De Rotterdammers waren dankzij twee treffers van Nicolai Jörgensen voor rust al klaar met Vitesse en speelden de wedstrijd in de tweede helft zonder al te grote problemen uit. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst kan zodoende ontspannen gaan zitten voor de topper die PSV en Ajax later op de zondag in Eindhoven afwerken.

Jörgensen werkte de bal na nog geen tien minuten spelen al achter Eloy Room en brak zo het laatste beetje verzet dat Vitesse, dat met zijn hoofd al bij de bekerfinale van volgende week leek te zitten, van plan leek te bieden. De Deen stond op de goede plek om een rebound binnen te knallen nadat de doelman ternauwernood een volley van Steven Berghuis wist te keren. De bezoekers bleven daarna aandringen tegen een onmachtige thuisploeg en Feyenoord mocht een kwartier later weer juichen.

Room leek nog net een hand achter een kopbal van Jörgensen te krijgen, maar de bal was al over de lijn geweest. Feyenoord ging vervolgens, hoewel het nog een aantal flinke mogelijkheden kreeg om de marge uit te breiden, met een 0-2 voorsprong de rust in. Berghuis teisterde zo’n tien minuten voor de onderbreking op aangeven van Eljero Elia de lat en Bart Nieuwkoop liet na een goede combinatie na om voor zijn eerste treffer te tekenen.

Feyenoord heeft nu vier punten meer dan nummer twee Ajax.

Henk Fraser greep in de rust in door Nathan en Lassana Faye in het veld te brengen voor Alexander Büttner en Arnold Kruiswijk en die omzetting resulteerde erin dat Vitesse na rust iets meer weerwoord wist te bieden. Een inschattingsfoutje van Brad Jones leidde bijna tot een aansluitingstreffer, maar Zhang Yuning schoot naast. Een schot van een flinke afstand van Lewis Baker was even daarna een eenvoudige prooi voor de doelman.

Ook Milot Rashica deed vervolgens een poging om Jones te verrassen en de Australiër slaagde er met moeite in de vingertoppen achter zijn inzet te krijgen. Daarmee leek het echter gedaan met de aanvalslust van de thuisploeg en Feyenoord controleerde de wedstrijd zonder al te veel moeite. Tonny Vilhena zorgde met nog zo’n tien minuten te gaan voor een van de schaarse hoogtepunten van de tweede helft: de middenvelder schoot na een uitstekende combinatie met Jens Toornstra net naast.