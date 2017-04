Roda’s Anelka onder de indruk: ‘Hij lijkt echt op Thierry Henry’

De supporters van AS Monaco baalden van het vertrek van Anthony Martial naar Manchester United, maar de leegte van de aanvaller werd zonder problemen opgevuld door de nu achttienjarige Kylian Mbappé. De tweevoudig international van Frankrijk scoorde dit seizoen liefst 23 keer over alle competities in clubverband en ook Roda JC Kerkrade-adviseur Nicolas Anelka is onder de indruk.

De 38-jarige oud-spits stelt in een interview met Le Journal du Dimanche vast dat Mbappé erg volwassen voor de dag komt: “Hij weet hoe hij alles moet aanpakken. Hij lijkt qua stijl en manier van rennen echt op Thierry Henry. Komend seizoen wordt het pas echt moeilijk voor hem omdat iedereen dan al het nodige van hem verwacht. Maar hij heeft de kwaliteiten om het ook dan goed te doen”, klinkt het.

Anelka voegt er in het gesprek aan toe dat Mbappé niet het enige toptalent is waarover de bondscoach thans kan beschikken. Hij noemt ook de namen van Presnel Kimpembe, Martial, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé en Moussa Dembélé: “Frankrijk heeft de beste opleiding en ik denk dat die binnen drie jaar echt aan de top staat”, besluit Anelka, die ten slotte ook nog zijn mening geeft over landgenoot Paul Pogba.

“Hij heeft een enigszins moeilijk jaar gehad bij Manchester United, maar hij blijft een van de beste spelers in de wereld. Hij zal ieder jaar beter worden”, aldus Anelka. “Er zullen in de toekomst nog meer transfers van minimaal honderd miljoen euro worden afgerond en als dat gebeurt, dan zal Pogba ook wat meer met rust worden gelaten. Hij kan dan echt laten zien wat hij in huis heeft. Hij zit op dit moment op zeventig procent, maar als hij op honderd procent zit, dan kan niemand hem stoppen.”