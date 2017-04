Belgisch avontuur lonkt voor Anastasiou: ‘Een aantal keer met ze gesproken’

De toekomst van Yannis Anastasiou is vooralsnog in ongewis. Zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af bij Roda JC Kerkrade, maar de Limburgers hebben de Griekse coach nog altijd geen nieuwe aanbieding gedaan. Anastasiou werd afgelopen week bovendien gelinkt aan KV Kortrijk en erkende zondagmiddag reeds gesproken te hebben met de Belgische club.

"Ik heb al een aantal keer met de club gesproken", gaf de oefenmeester na afloop van het met 1-0 verloren duel bij FC Utrecht toe voor de camera van FOX Sports. "Ik wil op dit moment niet te veel zeggen over mijn eigen situatie. We zijn hier bij Roda bezig met een missie en het is iedereen er alles aan gelegen die te volbrengen. Op dit moment moet de rust gehouden worden."

Roda verloor zondag door een laat doelpunt van Zakaria Labyad met minimaal verschil in de Domstad en weet zich zo nog altijd niet verzekerd van handhaving in de Eredivisie. De ploeg van Anastasiou staat weliswaar boven de gevreesde rode streep, maar kan later op de dag nog gepasseerd worden door nummer zestien Sparta Rotterdam.