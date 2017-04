Roda-adviseur Anelka sluit rentree niet uit: ‘Ik ben nooit echt gestopt’

Roda JC Kerkrade verraste in februari door Nicolas Anelka aan te stellen als adviseur. De oud-aanvaller bemoeit zich bij de huidige nummer vijftien van de Eredivisie met de scouting en de jeugdopleiding en heeft het er uitstekend naar zijn zin, zo vertelt hij in een interview met Le Journal du Dimanche.

De 38-jarige Anelka vertelt in de krant dat hij in zijn functie ‘de jeugdopleiding met het eerste elftal’ hoop te verbinden: “Die link is er nog niet echt. Ik wil dat jonge spelers de kans gaan krijgen. De nieuwe eigenaar Aleksei Korotaev is een vriend van mij en vroeg mij om raad. We laten de trainer (Yannis Anastasiou, red.) verder gewoon zijn gang gaan en we hopen dat hij zijn doelstellingen dit seizoen weet te behalen.”

Anelka zette in de winter van 2016 een punt achter zijn loopbaan, al polste Roda nog even of hij er oren naar had om minuten te maken in de Eredivisie. “Dat is wel even ter sprake geweest, maar hij zei met een kwinkslag dat hij niet van kunstgras houdt”, zei directeur Ton Caanen in februari tegen de NOS. Toch is het niet uitgesloten dat de zeventigvoudig international, veertien doelpunten, de kicksen nog eens onder bindt.

“Ik ben nooit echt gestopt”, reageert Anelka. “Voetbal stopt voor mij namelijk nooit. Ik heb onlangs ook twee avonturen afgewezen omdat ik mij al aan Roda had verbonden. De aanbiedingen waren afkomstig uit Brazilië, waaronder van Atlético Mineiro. Of ik trainer wil worden? Dat ben ik niet van plan, maar zeg nooit ‘nooit’. Misschien over een jaar of tien. Ik wil de voetballerij eerst op andere terreinen ontdekken.” Het is overigens onduidelijk wat de contractduur van Anelka bij Roda JC is.