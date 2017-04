‘Bij Ajax zal hij niet spelen, maar bij bijvoorbeeld Feyenoord wel’

Sofyan Amrabat beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak in het shirt van FC Utrecht. De twintigjarige middenvelder is een dragende speler in het elftal van de Domstedelingen en zou volgens Evgeniy Levchenko niet misstaan op een hoger niveau.

"Hij is een van de pareltjes van FC Utrecht", vertelt de voormalig middenvelder van onder meer Vitesse en FC Groningen bij FOX Sports over Amrabat. "Hij is een echte box-to-box-speler. Op dit moment kan hij vanuit het niets de diepte inrennen, 35 kilometer per uur halen en het overzicht bewaren. Hij kan nog veel leren, maar hij ontwikkelt zich dit seizoen hartstikke goed."

Amrabat scoorde dit seizoen in 29 competitiewedstrijden nog niet voor Utrecht, maar fungeerde al wel vijfmaal als aangever. "Ik denk dat hij een stap hogerop zou kunnen maken. Bij Ajax zal hij niet spelen, maar bijvoorbeeld bij Feyenoord wel als Jens Toornstra vertrekt. Ik zou hem daar wel willen zien", vervolgt Levchenko. "Hij heeft het absoluut in zich om de Nederlandse top te halen."