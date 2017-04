Aké: ‘Leerzaam, ik was hem maar een fractie van een seconde kwijt’

Nathan Aké werd in januari voortijdig door Chelsea teruggehaald van zijn verhuurperiode bij AFC Bournemouth en de Nederlander zit sindsdien op Stamford Bridge vooral op de bank. Zaterdag verscheen hij, vanwege de blessure van Gary Cahill, wel aan de aftrap in de halve finale van de FA Cup tegen Tottenham Hotspur. The Blues wonnen het duel uiteindelijk met 4-2 en Aké genoot met volle teugen.

“Ik ben blij dat het deze keer beter afliep dan vorig jaar”, doelt hij tegenover het Algemeen Dagblad op de uitschakeling met Watford in de halve finale van de FA Cup. “Dat schoot nog wel even door mijn hoofd, ja. Dit voelt toch wel echt anders. De finale, man. Mooi. Ik had het gevoel dat ik wel redelijk in de wedstrijd zat. Het niveau was hoog, maar ik werd goed geholpen door mijn ploeggenoten. Dat maakte het makkelijker.”

Aké speelde na achttien minuten een hoofdrol bij de gelijkmaker van Harry Kane: “Ik was hem een fractie van een seconde kwijt. Toen ik alsnog bij hem was, zat hij erin. Leerzaam. Hopelijk helpen dit soort ervaringen om beter te worden.” De verdediger kwam sinds zijn rentree bij Chelsea nog maar weinig in actie, maar hij heeft wel het gevoel dat Antonio Conte vertrouwen in hem heeft. Aké is naar eigen zeggen altijd hard blijven werken en positief gebleven.