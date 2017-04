AS Monaco houdt vertrouwen: ‘Met het oog op het WK willen ze niet weg’

AS Monaco is dit seizoen een van de grote verrassingen van de Champions League. De ploeg uit het prinsdom plaatste zich pas na het spelen van twee kwalificatiewedstrijden voor het hoofdtoernooi van het miljardenbal en meldde zich onlangs, ten koste van Borussia Dortmund, in de halve finale.

Les Rouges et Blancs draaien in de Ligue 1 eveneens een uitstekend seizoen en dat leidt er toe dat zo’n beetje de hele basisploeg van trainer Leonardo Jardim in verband wordt gebracht met een overstap naar clubs als Real Madrid, Manchester United en Chelsea. Vicevoorzitter Vadim Vasilyev heeft er echter vertrouwen in dat zijn club drie van de grootste sterren weet te behouden: “Met het ook op het WK van 2018, willen zowel Thomas Lemar, als Kylian Mbappé en Bernardo Silva niet weg”, laat hij doorschemeren in gesprek met Téléfoot.

Die drie zijn overigens niet de enige spelers die hardnekkig in verband worden gebracht met een vertrek. Vasilyev houdt zich echter op de vlakte over bijvoorbeeld Benjamin Mendy en Tiemoue Bakayoko, terwijl Monaco graag ook volgend seizoen over Radamel Falcao wil beschikken: “Mijn wens is dat hij blijft.”