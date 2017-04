Schaars tipt PSV: ‘Hij heeft de specifieke kwaliteiten die ze missen’

Het contract van Sam Larsson bij sc Heerenveen loopt in 2018 af. Als de Friezen nog iets willen verdienen aan de Zweedse aanvaller, zal hij komende zomer verkocht moeten worden. Ploeggenoot Stijn Schaars denkt dat Larsson specifieke kwaliteiten heeft die PSV op dit moment mist.

“Het is goed voor zijn ontwikkeling om te gaan kijken waar zijn plafond ligt. Dat hij een hoger niveau dan Heerenveen aankan, geloof ik wel. Maar of hij het mentaal aankan is de vraag”, zegt Schaars bij het programma De Tafel van Kees van FOX Sports. “Voor Nederland is hij buitencategorie. Het probleem met dit soort spelers is dat je niet honderd procent zeker weet of hij het gaat maken.”

Schaars speelde zelf tussen 2013 en 2016 bij PSV. De middenvelder denkt dat zijn oude club een speler als Larsson goed kan gebruiken. “Hij heeft wel specifieke kwaliteiten die PSV mist. Hij is echt iemand die een of twee man kan passeren. Ik heb de afgelopen vijftien jaar veel voetballers gezien, maar de vaardigheid die hij heeft is echt heel groot.”