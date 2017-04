‘We hebben nauwelijks contact, maar Bosz is een uitstekende trainer voor Ajax’

Tussen 2013 en 2016 was Peter Bosz trainer van Vitesse. Onder zijn bewind veroverde Davy Pröpper een basisplaats in het eerste elftal van de Arnhemmers. Inmiddels heeft Bosz de leiding bij Ajax en draagt Pröpper het shirt van PSV, waardoor zondagmiddag een weerzien op het programma staat.

Pröpper ziet de filosofie van Bosz duidelijk terug in het spel van de Amsterdammers. “Hij staat voor mooi en aanvallend voetbal, met veel druk vooruit en de bal zo snel mogelijk heroveren op de tegenstander. Dat zijn de kernpunten van Bosz”, zegt de middenvelder van PSV tegenover de Volkskrant. “Ik zie zeker overeenkomsten met de manier waarop Bosz ons bij Vitesse liet spelen.”

“We hebben nauwelijks nog contact gehad, maar Bosz is een uitstekende trainer voor Ajax. Hij past bij de cultuur van die club”, gaat Pröpper verder. Een overwinning op Ajax betekent voor PSV geen compensatie voor het teleurstellende seizoen. “Dat sowieso niet en we weten dat het publiek niet tevreden is met een derde plaats. Volledig eerherstel is niet mogelijk. We spelen voor het gevoel om een topwedstrijd te winnen. En vooral niet de indruk te wekken dat de helft van onze ploeg al met vakantie is.”