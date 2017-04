Ziyech vol vertrouwen: ‘PSV maakt geen sterk seizoen door’

Ajax speelde afgelopen donderdag nog 120 minuten op bezoek bij Schalke 04, maar moet zondagmiddag alweer aan de bak tegen PSV. Volgens Hakim Ziyech was er bij uitschakeling sprake geweest van een mentale klap. Maar na verlenging plaatsten de Amsterdammers zich voor de halve finale van de Europa League, waardoor ze met een goed gevoel naar Eindhoven reizen.

“Je speelt veel wedstrijden en we trainen gewoon goed. Je wordt fitter en fitter. Natuurlijk ben je een of twee dagen na de wedstrijd wel gesloopt, maar op lange termijn word je daar alleen maar fitter van”, zegt Ziyech tegenover de NOS. “We gaan het op dezelfde manier doen als na de achtste en kwartfinales. Als we niet waren doorgegaan, was het echt een mentale klap geweest. Dan was het moeilijk geweest om ons op te laden voor PSV.”

Ziyech heeft dit seizoen bij Ajax een andere rol dan bij FC Twente. De middenvelder moet in Amsterdam meer meters maken dan hij voorheen gewend was. “Op lange termijn word ik er alleen maar completer van. En dat is belangrijk, dat ik mij verder ontwikkel. Nadeel is dat je soms net wat kracht mist bij een schot op doel. Maar dat hoort erbij en dat zal beter worden”, stelt de middenvelder, die de wedstrijd tegen PSV met vertrouwen tegemoet ziet. “PSV maakt geen sterk seizoen door. Daar valt zeker wat te halen. Daar gaan we vol voor. We weten dat we daar moeten winnen om kampioen te kunnen worden.”